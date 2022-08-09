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Сотрудники ФБР несколько часов обыскивали резиденцию Трампа во Флориде

9 августа 12:17
Фото: pxhere.com
Politico сообщает, что обыск во флоридской резиденции экс-президента США Дональда Трампа длился несколько часов. Уезжая, сотрудники ФБР забрали неизвестные документы.

Издание NewsNation, в свою очередь, сообщает, что обыск длился свыше 9 часов. Он начался утром изакончился в 18:30 поместному времени, пишет iz.ru.

При обыске присутствовали три адвоката, представляющие бывшего президента Соединенных Штатов.

Сам Трамп написал, что его поместье “в осаде, разгромлено и оккупировано”. Он не сообщил причину обыска, но есть информация о том, что оно связано с вывозом секретных документов в поместье Палм-Бич.

Канал Fox News передал слова своего источника, согласно которым ФБР вывезло 15 коробок “секретных” документов для дальнейшего изучения.

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