Сотрудники ФБР несколько часов обыскивали резиденцию Трампа во Флориде

Издание NewsNation, в свою очередь, сообщает, что обыск длился свыше 9 часов. Он начался утром изакончился в 18:30 поместному времени, пишет iz.ru.
При обыске присутствовали три адвоката, представляющие бывшего президента Соединенных Штатов.
Сам Трамп написал, что его поместье “в осаде, разгромлено и оккупировано”. Он не сообщил причину обыска, но есть информация о том, что оно связано с вывозом секретных документов в поместье Палм-Бич.
Канал Fox News передал слова своего источника, согласно которым ФБР вывезло 15 коробок “секретных” документов для дальнейшего изучения.