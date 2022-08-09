Российский рынок удобрений: тенденции и перспективы

Российский рынок удобрений имеет огромный потенциал для роста и развития, что обусловлено не только богатыми природными ресурсами, но и активной государственной поддержкой отрасли. В то же время для успешного развития требуется учет множества факторов, от технологического обновления до изменений в международном торговом окружении.