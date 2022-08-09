Газпромбанк Автолизинг внедрил предодобренное финансирование для своих клиентов

«Оцифровка бизнес-процессов – один из главных приоритетов нашей компании, который мы приняли для себя с самого ее появления. Предодобренные лимиты финансирования как распространенная практика в сфере кредитования теперь доступна и в лизинге. В рамках располагаемой суммы клиенты смогут гибче подходить к планированию бюджета на ведение хозяйственной деятельности, а также экономить время на рассмотрение заявок», - говорит Лилия Маркова, генеральный директор компании Газпромбанк Автолизинг.