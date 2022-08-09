Дети с ОВЗ, отказники, женщины с новорожденными: как помогает «Заботливая Уфа»

Дилара Кузнецова — мама ребенка с ОВЗ. Такие дети должны наблюдаться у врачей. Поездка с ними — и так непростая задача. А в чужом городе, без помощи родных и знакомых, с маломобильным ребенком она становится непосильной. Дилара Кузнецова для таких случаев создала автопомощь. Кроме того, она помогает привезти специалистов из других регионов и стран для консультаций таких детей.