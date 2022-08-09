Депутаты на свалках, «выдумки» в деле министров и конец распродажи IKEA в Башкирии

Сегодняшний день для корреспондента Mkset начался в суде Ленинского района Уфы. Судят не абы кого, а министров, если точнее то министра ЖКХ Башкирии Бориса Беляева и главу Минстроя Башкирии Рамзиля Кучарбаева. Надо полагать, что заседание не финальное, а одно из, но оно успело достаточно ярко выделиться. От защиты прозвучала весьма интересная фраза — «Выдумка следствия». О чем же она читайте здесь.
Готовь сани летом, а телегу зимой, уголовное дело по елкам тоже готовь летом. Вот в конце лета 2022 года и «созрело» уголовное дело по закупке пиксельных елок в далеком 2019 году. После проверки прокуратура насчитала 24 миллиона ущерба при закупке елок для городских площадей. Занимательная новогодняя арифметика приведена в материале.
Тем временем депутатов Курултая Башкирии отправили на свалку, только не подумайте чего, отправили туда помочь в наведении чистоты и конечно же показать достойный пример избирателям.
Время пошло! Сегодня стала известна дата «начала конца», точнее просто конца онлайн-распродажи в IKEA. Это была настоящая эпопея, но и она подходит к концу. Ничего удивительного, еще мудрейший царь Соломон говаривал «все проходит и это пройдет».
Никогда такого не было и вот опять. Спортсменка сделала затейливый элемент на пилоне, который предварительно взгромоздила на вершину шихана Юрактау и традиционно получила порцию хейта от блюстителей морали. А еще в Уфе снова плохо пахнет и сотрудники полиции нарушают закон.