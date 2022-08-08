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В Башкирии заявили о прекращении продаж мази «Левомеколь»

8 августа 09:40
Фото: 1MI
Россельхознадзор назвал причину прекращения продаж

На территории республики вводится ограничение на реализацию мази «Левомеколь». Об этом сообщает республиканское управление Россельхознадзора.

Как сообщают в ведомстве, в препарате серии 01 1121 и сроком годности до 11.2024 от производителя «БиоФармГарант» было выявлено несоответствие по показателю «Количественное определение (Количественное определение метилурацила)».

Напомним, ранее в Башкирии был введён запрет на продажу анальгина. Сообщается, что в препарате были зафиксированы превышения нормы таких показателей, как степень окраски жидкости и плотность.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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