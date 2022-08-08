mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Уфа заняла 14-е место в рейтинге городов России по объему ввода жилья

8 августа 03:57
Фото: 1MI
В данном рейтинге Уфа обошла даже Казань, сам рейтинг РИА был опубликован сегодня 8 августа.

Уфа оказалась на 14-й строчке рейтинга среди городов России по объему ввода жилья, который в рейтинге рассчитывали поделив весь объем недвижимости на количество жителей, то есть учитывалось количество введенного жилья на человека. Данные, разумеется, анализировались за прошедший 2021 год.

Так в Уфе общая площадь жилых помещений на человека составила 25,2 «квадрата», при том, что в тысячах квадратных метрах объем ввода жилья в прошлом году составил 1168.

Лидером рейтинга стала негласная столица юга России Краснодар, а аутсайдером северный город Анадырь. Казань, которую повсеместно сравнивают с Уфой, в данном рейтинге расположилась на 17-й позиции.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44