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Татьяна Навка представляет балет на льду «Лебединое озеро»

8 августа 16:44
Фото: Совспорт
В Сочи с 9 августа по 18 сентября 2022 года на льду олимпийского Дворца спорта «Айсберг» команда Татьяны Навки представит балет «Лебединое озеро». Организаторы отмечают, что зрители увидят симбиоз фигурного катания, классической хореографии и высоких технологий в исполнении звезд мирового фигурного катания.

Как информирует kuban.kp.ru, шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» — абсолютно новая интерпретация балета П. И. Чайковского. Роль белого лебедя Одетты исполнит олимпийская чемпионка, чемпионка мира, многократная чемпионка Европы и России Виктория Синицина, а в роли принца Зигфрида выступит ее партнер по танцам на льду, двукратный олимпийский чемпион Никита Кацалапов. Четырехкратный чемпион Италии Иван Ригини и бронзовый призер чемпионата Европы Морис Квителашвили сыграют поочередно темную сторону принца, его альтер-эго — Тень. Черного лебедя Одиллию сыграетмногократная чемпионка Литвы, призёр чемпионатов мира и Европы Маргарита Дробязко, а в роли Колдуна выступит Повилас Ванагас.

При этом действие этого шоу развернется не только на льду, но и над ним, включая полеты артистов под куполом арены, магические трюки с участием акробатов и, конечно же, сказочные превращения.

«Лебединое озеро вот уже более века пленяет сердца поклонников классической музыки по всему миру. Без преувеличения, этот балет можно назвать жемчужиной русской классики и эталоном высокого искусства. Воплотить данное произведение на льду было моей давней мечтой, к реализации которой я шла многие годы», — рассказала генеральный продюсер проекта, автор идеи и режиссер Татьяна Навка.

Премьерный показ представления состоялся в Москве в декабре 2021 года и получил самые восторженные отзывы зрителей и поклонников фигурного катания.

Балет на льду «Лебединое озеро» призван напомнить всем и каждому, что благодаря настоящей любви, добру и вере в чудеса можно справиться с любыми преградами, а самые добрые намерения обязательно исполняются.

Балет «Лебединое озеро» стал одним из самых известных в мире.

Подробности о шоу и вся информация о билетах доступна на официальном сайте navka.show.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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