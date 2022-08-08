Татьяна Навка представляет балет на льду «Лебединое озеро»

Как информирует kuban.kp.ru, шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» — абсолютно новая интерпретация балета П. И. Чайковского. Роль белого лебедя Одетты исполнит олимпийская чемпионка, чемпионка мира, многократная чемпионка Европы и России Виктория Синицина, а в роли принца Зигфрида выступит ее партнер по танцам на льду, двукратный олимпийский чемпион Никита Кацалапов. Четырехкратный чемпион Италии Иван Ригини и бронзовый призер чемпионата Европы Морис Квителашвили сыграют поочередно темную сторону принца, его альтер-эго — Тень. Черного лебедя Одиллию сыграетмногократная чемпионка Литвы, призёр чемпионатов мира и Европы Маргарита Дробязко, а в роли Колдуна выступит Повилас Ванагас.