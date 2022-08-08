Мужчина пытался дать взятку сотруднику ФСБ в Башкирии чтобы избежать уголовного дела

Однако ожидания ныне обвиняемого сотрудник ФСБ не оправдал, на сделку с ним не пошел, вместо чего пошел к своему прямому руководству и доложил о сомнительном предложении. Вместе руковоство и сотрудник решили взяточника взять «на горячем», и когда тот пытался передать правоохранителю 200 тысяч рублей был задержан с поличным. Несмотря на этот факт своей вины мужчина в содеянном не признал, суд несмотря на это принял решение заключить подозреваемого под стражу.