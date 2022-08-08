Минобороны РФ изучает причастность USAID к появлению коронавируса

Эксперты РХБЗ считают, что вызвавший пандемию коронавирус мог быть создан на основе американских биотехнологий. Свидетельством тому может служить генная изменчивость, которая обычно не характерна для подобных вирусов. Кроме этого до сих не найден так называемый “нулевой пациент”.