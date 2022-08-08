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Минобороны РФ изучает причастность USAID к появлению коронавируса

8 августа 06:42
Фото: pxhere.com
Эксперты Министерства обороны РФ рассматривают возможное участие агентства США по международному развитию (USAID) в разработке и распространении COVID-19.

Сообщается, что начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал об изъятых на Украине документах. В них говорится, что ключевой украинский подрядчик USAID – “Лабиринт Украина” принимал участие в биологических исследованиях для американских военных, пишет iz.ru.

Эксперты РХБЗ считают, что вызвавший пандемию коронавирус мог быть создан на основе американских биотехнологий. Свидетельством тому может служить генная изменчивость, которая обычно не характерна для подобных вирусов. Кроме этого до сих не найден так называемый “нулевой пациент”.

При этом, если проанализировать заболеваемость, то создаётся впечатление, что постоянно производятся вбросы новых вариантов коронавируса.

По мнению эксперта в области химического и биологического оружия Олега Желтоножко, можно обсуждать две версии появления коронавируса. Это целенаправленный выпуск болевой “лайт-версии” в Китае. Страну выбрали из-за удалённости от Запада. Вторая версия – непреднамеренная утечка боевого вируса из лаборатории.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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