КМСП: Для малых производств создали льготные инвесткредиты по ставке 3-4,5%

Также министр рассказал о других программах поддержки малого и среднего бизнеса. Востребованным у бизнеса является программа в рамках нацпроекта МСП, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. После ее доработки в этом году малыми и микропредприятиями было заключено около 18 тысяч кредитных соглашений (на три тысячи больше, чем в 2021 году) на сумму более 170 миллиардов рублей.