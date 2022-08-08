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Диетолог рассказал о противопоказаниях к употреблению грибов

8 августа 13:24
Фото: piqsels.com
Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что при наличии нарушений желудочно-кишечного тракта следует воздержаться от употребления грибов.

По сообщению NEWS.ru, Михаил Гинзбург отметил, что особых противопоказаний к употреблению грибов нет, но если у человека есть нарушения желудочно-кишечного тракта, то лучше воздержаться от данного продукта в рационе.

По его словам, грибы не употребляют каждый день, поэтому у многих людей они могут вызвать симптомы несварения. Если ЖКТ справляется с грибами недостаточно хорошо, то следует употреблять их осторожно. В случае с жареными грибами начинать лучше с пары ложек и постепенно увеличивать количество при отсутствии признаков плохой переносимости.

Михаил Гинзбург посоветовал употреблять грибы с гречкой, овощами или хлебом — в этих продуктах содержится клетчатка, которая обеспечивает более легкое переваривание.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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