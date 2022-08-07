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В Уфе перенесли даты открытия ресторанов сети «Вкусно и точка»

7 августа 06:12
Фото: 1MI
Ранее сообщалось, что рестораны сети фастфуда откроются в республике уже на следующей неделе, однако в пресс-службе компании сообщили, что даты открытия сместятся

В Башкирии изменили даты открытия ресторанов сети фастфуда «Вкусно и точка». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ранее в компании сообщали, что рестораны начнут функционировать на территории республики в прежнем режиме уже со следующей недели. Так, четыре заведения общепита должны были открыть свои двери для посетителей уже 9 августа.

В свою очередь, днём ранее в компании заявили о переносе дат открытия на неопределённый срок, сославшись при этом на технические причины. В пресс-службе ресторанной сети также отметили, что обновлённые даты открытия их заведений будут объявлены в ближайшее время.

Отметим, что на данный момент на территории республики функционирует один ресторан сети. «Вкусно и точка» на Гостином дворе в Уфе открылся ещё 19 июня. Корреспондент Mkset отправился в ресторан бывшей сети McDonald’s, чтобы от первого лица рассказать обо всех изменениях в меню и интерьере полюбившейся многим сети фастфуда.

Также ранее стало известно, что в некоторых ресторанах сети будут недоступны для заказа блюда из картофеля. Возможный дефицит картошки фри в ресторанах в пресс-службе компании объяснили неурожаем картофеля в прошлом году, подчеркнув при этом, что компания всегда отдавала предпочтение поставщикам из России.

#Новости#Азамат Нухов#Город
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