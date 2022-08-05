Жители Башкирии могут пройти бесплатное обучение по программам повышения квалификации

Центр опережающей профессиональной подготовки РБ приглашает пройти обучение по дополнительной профпрограмме повышения квалификации «Разработка и организация экскурсионных программ и экскурсий (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции „Организация экскурсионных услуг“)».
Набор на обучение проводится в рамках Федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». После освоения программы и успешного прохождения итоговой аттестации выдается удостоверение о квалификации установленного образца.
В проекте могут принять участие граждане от 50 лет и старше, женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, неработающие женщины с детьми до 7 лет, молодежь до 35 лет включительно, зарегистрированные в органах службы занятости безработные, а также работники, находящиеся под риском увольнения.
Запись на курс по ссылке https://forms.yandex.ru/cloud/62a2cb346430ca9c9c624ab9/. Подробная информация по курсу https://copp-rb.ru/sod_zanyat/.