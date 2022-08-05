Жители Башкирии могут пройти бесплатное обучение по программам повышения квалификации

В проекте могут принять участие граждане от 50 лет и старше, женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, неработающие женщины с детьми до 7 лет, молодежь до 35 лет включительно, зарегистрированные в органах службы занятости безработные, а также работники, находящиеся под риском увольнения.