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Жители Башкирии могут пройти бесплатное обучение по программам повышения квалификации

5 августа 11:43
Фото: 1MI
Слушатели, успешно прошедшие обучение, получат помощь в трудоустройстве, организации своего бизнеса или оформлении статуса самозанятого.

Центр опережающей профессиональной подготовки РБ приглашает пройти обучение по дополнительной профпрограмме повышения квалификации «Разработка и организация экскурсионных программ и экскурсий (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции „Организация экскурсионных услуг“)».

Набор на обучение проводится в рамках Федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». После освоения программы и успешного прохождения итоговой аттестации выдается удостоверение о квалификации установленного образца.

В проекте могут принять участие граждане от 50 лет и старше, женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, неработающие женщины с детьми до 7 лет, молодежь до 35 лет включительно, зарегистрированные в органах службы занятости безработные, а также работники, находящиеся под риском увольнения.

Запись на курс по ссылке https://forms.yandex.ru/cloud/62a2cb346430ca9c9c624ab9/. Подробная информация по курсу https://copp-rb.ru/sod_zanyat/.

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