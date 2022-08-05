«Я русский»: друг Хабирова Джефф Монсон собрался отказаться от гражданства США

Объяснил Монсон такое решение тем, что он русский, его супруга русская, здесь, в Уфе у него семья. Также он рассказал изданию о том, что у него есть паспорта России и ЛНР, свои спортшколы он открыл в Уфе и в Красногорске (в этом городе мэром ранее был Радий Хабиров). Также Монсон рассказал и о намерении улучшить свои языковые навыки на русском и заявил, что уже пробует и пытается, а в скором будет разговаривать.