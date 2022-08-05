mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Нижнем Новгороде были найдены фрагменты фресок XII века

5 августа 15:14
Фото: pxhere.com
Группа энтузиастов новгородского архитектурно-археологического отряда Института археологии РАН нашла на земле нижегородского Юрьева монастыря старинные фрески XII века. Установлено, что эти экспонаты являлись частью убранства Геогриевского собора — их сняли со стен здания при его реставрации в 20-х годах XIX века.

Как сообщает nation-news.ru со ссылкой на информационную интернет-площадку «Новгород.ру», для исследования старинных находок было решено обратиться к экспертам Новгородского музея-заповедника. При участии археологов они добыли с компактной площади не менее сотни планшетов с фрагментами найденных артефактов и отправили их в Центр реставрации монументальной живописи, который возглавляет Тамара Анисимова, в целях обработки, консервации и исследования.

Кандидат искусствоведения, ученый секретарь Института археологии РАН Марина Вдовиченко заявила, что находившиеся на земле монастыря фрески являются редчайшим культурным и научным наследием, потому что они выступают частью одной из наиболее древних композиций монументальной стенописи Северной Руси.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44