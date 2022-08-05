В Нижнем Новгороде были найдены фрагменты фресок XII века

Как сообщает nation-news.ru со ссылкой на информационную интернет-площадку «Новгород.ру», для исследования старинных находок было решено обратиться к экспертам Новгородского музея-заповедника. При участии археологов они добыли с компактной площади не менее сотни планшетов с фрагментами найденных артефактов и отправили их в Центр реставрации монументальной живописи, который возглавляет Тамара Анисимова, в целях обработки, консервации и исследования.