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В Башкирии горожане самостоятельно скрутили пьяного водителя и передали его полиции

5 августа 03:28
Фото: телеканал UTV
Акт гражданской сознательности попал в обзор камер «Уфанет» 3 августа.

В башкирском Стерлитамаке неравнодушные граждане вполне вероятно предотвратили трагедию. На дорогах города они заметили водителя, который управлял авто в странной манере и заподозрили в том, что он может быть нетрезв.

Их подозрения подтвердились уже после того как они задержали нетрезвого автолюбителя. Действовали «дружинники» слаженно и весь процесс попал в обзор уличных камер видеонаблюдения.

После того как подозреваемого в пьяном вождении достали из машины, его зафиксировали и вызвали по его душу полицию, до приезда которой и удерживали нарушителя до приезда сотрудников полиции.

Как позже пояснили в пресс-службе ГИБДД Стерлитамака бдительность горожане проявили не зря, задержанный водитель оказался нетрезв, а алкотестер показал 0,662 промилле.

В пресс-службе ГИБДД по Стерлитамаку UTV рассказали, что за водителем приехал экипаж. Мужчина действительно оказался пьяным — алкотестер показал 0,662 промилле.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество#Видео
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