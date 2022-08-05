В Башкирии горожане самостоятельно скрутили пьяного водителя и передали его полиции

В башкирском Стерлитамаке неравнодушные граждане вполне вероятно предотвратили трагедию. На дорогах города они заметили водителя, который управлял авто в странной манере и заподозрили в том, что он может быть нетрезв.
Их подозрения подтвердились уже после того как они задержали нетрезвого автолюбителя. Действовали «дружинники» слаженно и весь процесс попал в обзор уличных камер видеонаблюдения.
После того как подозреваемого в пьяном вождении достали из машины, его зафиксировали и вызвали по его душу полицию, до приезда которой и удерживали нарушителя до приезда сотрудников полиции.
Как позже пояснили в пресс-службе ГИБДД Стерлитамака бдительность горожане проявили не зря, задержанный водитель оказался нетрезв, а алкотестер показал 0,662 промилле.
В пресс-службе ГИБДД по Стерлитамаку UTV рассказали, что за водителем приехал экипаж. Мужчина действительно оказался пьяным — алкотестер показал 0,662 промилле.