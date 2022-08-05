В Башкирии экспортерам возместят транспортировку продукции

До конца 2024 года предприятия могут получить субсидии, компенсирующие до 80% затрат на транспортировку промышленной продукции. При этом модель исключает ранжирование организаций и необходимость подавать документы заранее на участие в отборе.
— В последнее время стоимость логистики заметно увеличилась. Новая мера окажет ощутимую поддержку инвесторам, реализующим проекты в сфере промышленности, — отметил гендиректор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов. — На субсидию смогут рассчитывать экспортеры в пределах лимитов бюджетных средств по факту осуществленных перевозок, при этом необходима подача заявки в Российский экспортный центр.
По информации минпромторга России, на субсидии экспортерам в нынешнем году выделено 8 млрд руб. В данный момент идет донастройка действующих механизмов и подготовка к запуску новых.
Поддержка предусмотрена национальным проектом «Международная кооперация и экспорт», который предполагает создание всех условий для выхода российских компаний на зарубежные рынки.