Шевчук попросит проверить статью о дискредитации ВС РФ на соответствие Конституции

«Мы будем просить Советский районный суд Уфы направить запрос в Конституционный суд РФ для проверки соответствия положений ст. 20.3.3 КоАП РФ на соответствие положениям Конституции. В таком случае производство по административному правонарушению приостанавливается до того момента, когда Конституционный суд РФ вынесет свое заключение. Он может принять запрос суда и рассмотреть его по существу, может вынести определение об отказе о рассмотрении», - сказал он.