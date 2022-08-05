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Шевчук попросит проверить статью о дискредитации ВС РФ на соответствие Конституции

5 августа 07:21
Фото: Mkset.ru
Соответствующее ходатайство защита лидера ДДТ планирует заявить в Советский районный суд Уфы, сообщил корреспондент Mkset из зала суда.

Представитель Юрия Шевчука Александр Передрук сообщил журналистам, что попросит суд направить запрос в Конституционный суд РФ.

«Мы будем просить Советский районный суд Уфы направить запрос в Конституционный суд РФ для проверки соответствия положений ст. 20.3.3 КоАП РФ на соответствие положениям Конституции. В таком случае производство по административному правонарушению приостанавливается до того момента, когда Конституционный суд РФ вынесет свое заключение. Он может принять запрос суда и рассмотреть его по существу, может вынести определение об отказе о рассмотрении», - сказал он.

Он подчеркнул, что вопрос о направлении запроса будет решать именно Советский районный суд. И все будет зависеть от того, «усмотрит ли он основания для направления такого запроса, усмотрит ли он неконституционность [в положениях статьи] или не усмотрит».

Защита полагает, что в действиях Шевчука нет состава административного правонарушения, в связи с чем дело должно быть прекращено. По мнению специалистов, в утверждениях, которые вменяются в вину рок-музыканту, отсутствуют психологические и лингвистические признаки признаки дискредитации Вооруженных сил России.

#Новости#Наталья Балыкова#Политика
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