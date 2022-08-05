Шандалович рассказал о расширении льготной помощи для многодетных семей в Карелии

Предоставленный сертификат может быть потрачен на первый взнос по ипотеке или для погашения кредитного договора участия в долевом строительстве или строительстве индивидуального жилого дома. При этом договоры должны быть заключены в период с 1 августа по 31 декабря 2022 года. Для получения выплат нужно обратиться в отделения по работе с гражданами Центра социальной работы Карелии.