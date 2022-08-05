Поножовщина в элитном ЖК и суд над Шевчуком: Главное за неделю в Уфе и Башкирии

Сегодня стало известно, что суд Уфы отказался передать дело Юрия Шевчука о дискредитации ВС России в Санкт-Петербург, о чём ранее ходатайствовал сам музыкант. В состоявшемся сегодня заседании участвовал представитель Шевчука Александр Передрук. Сам рок-музыкант в Уфу не приехал, однако направил ходатайство с просьбой рассматривать дело по месту его жительства — в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга. Юрий Шевчук аргументировал это тем, что ему затруднительно приезжать на заседания в Уфе из-за дальности расстояния.Представитель полиции, в свою очередь, оставил решение на усмотрение суда, однако подчеркнул, что все доказательства по делу находятся в Уфе.
Как сообщалось ранее, протокол о публичной дискредитации в отношении Юрия Шевчука составили в Уфе 18 мая после концерта. Шевчук просил рассматривать дело в Санкт-Петербурге, его просьбу удовлетворили. Однако там судья обнаружил в протоколе существенные недостатки и не стал его рассматривать. Дело для устранения нарушений вернули в Уфу. Полицейские составили новый протокол и отправили в Санкт-Петербург. Но там обнаружили уже процессуальные нарушения при оформлении документов. Дело ушло в Советский районный суд Уфы, который назначил его рассмотрение на 5 августа.
Стала известна дата открытия ресторанов сети «Вкусно и точка» в Уфе. Всего в Уфе со следующей недели откроются восемь ресторанов сети быстрого питания, при этом филиал сети на Гостином дворе открылся ещё в начале лета.
Шокирующий инцидент произошёл днём ранее в Уфе. Под окнами одного из элитных ЖК в Октябрьском районе Уфы обнаружили бездыханное тело женщины. Позднее сотрудники правоохранительных органов сообщили, что в квартире, которую женщина арендовала вместе с несовершеннолетней дочерью, последнюю нашли зарезанной. По одной из версий, убийцей девушки была её же мать, которая после совершенного преступления выпрыгнула из окна 24 этажа. О подробностях инцидента Mkset рассказывал здесь.
Два предприятия из Башкирии попали в санкционные списки Новой Зеландии. Сообщается, что в расширенный список санкций, в который вошло 61 российское предприятие. В частности, под санкции попал Салаватский химический завод (структура Роскосмоса) и ОДК — УМПО (входит в Ростех).
Уже вторую участницу бессрочной голодовки дольщиков «дома смерти» в Уфе госпитализировали медики на этой неделе. На третий день участия в акции, объявленной ранее дольщиками скандального долгостроя, женщина почувствовала недомогание — состояние здоровья женщины серьёзно ухудшилось на фоне обострения хронических заболеваний. Ранее помощь медиков понадобилась другой участнице акции — через несколько дней после начала голодовки, у женщины повысилось давление и появился шум в ушах.
Компания Heineken готовится продать все свои российские бизнес-активы, включая завод «Шихан» в Стерлитамаке уже в нынешнем году. Сами активы при этом оцениваются почти в половину миллиардов евро, а точнее в 475 миллионов. Судя по данным компании у бизнеса уже есть и покупатель, однако пока имя нового владельца не раскрывается. По предположениям компании сделка может состояться уже в нынешнем году.
Магазин H& M в уфимском торговом центре «Планета» откроется 15 августа. Об этом сообщили на стойке информации ТЦ, добавив, что данная дата также может измениться. Отметим, что ранее компания сообщала о том, что бутики марки откроются для покупателей уже 1 августа. Также другая шведская компания IKEA не подтвердила появившуюся в соцсетях со ссылкой на сотрудников магазинов информацию о проведении подготовки для возобновления работы магазинов торговой сети. Однако стоит отметить, что суббренд компани «Магазин шведских продуктов» продолжает свою работу и более того, в его ассортименте появился ряд неожиданных товаров. Каких именно — Mkset рассказывал здесь.