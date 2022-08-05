Поножовщина в элитном ЖК и суд над Шевчуком: Главное за неделю в Уфе и Башкирии

Магазин H& M в уфимском торговом центре «Планета» откроется 15 августа. Об этом сообщили на стойке информации ТЦ, добавив, что данная дата также может измениться. Отметим, что ранее компания сообщала о том, что бутики марки откроются для покупателей уже 1 августа. Также другая шведская компания IKEA не подтвердила появившуюся в соцсетях со ссылкой на сотрудников магазинов информацию о проведении подготовки для возобновления работы магазинов торговой сети. Однако стоит отметить, что суббренд компани «Магазин шведских продуктов» продолжает свою работу и более того, в его ассортименте появился ряд неожиданных товаров. Каких именно — Mkset рассказывал здесь.