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Покупать или выждать: что происходит с рынком недвижимости в России

5 августа 07:05
Фото: 1MI
Эксперты считают, что падение цен на недвижимость, особенно на вторичную, может закончиться в любой момент.

В настоящее время на российским рынке недвижимости число сделок сократилось настолько, что он практически остановился. Эксперты боятся прогнозировать, поскольку равновесие может быть нарушено в любую сторону любым непредвиденным событием, а их в последнее время случается немало.

Есть вариант, что окончательный переход на рубли приведет к удорожанию недвижимости как единственного источника инвестиций. Есть другой вариант: ограничение своей прибыли застройщиками и субсидированные им поставки от смежников приведут к снижению цен. Пока же, по словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, «спрос на жилье в России по итогам 2022 года будет на 10–20 процентов ниже, чем в 2021 году».

Так, например, по итогам июля цены на вторичку в Москве продолжили снижение уже третий месяц подряд, а ипотека в июне начала восстанавливаться — количество выданных кредитов медленно, но все-таки растет. Эксперты отмечают, что формально на рынке царит застой: вокупатели ожидают не просто скидок, а принципиального изменения условий продаж, при этом продавцы считают, что есть возможность роста.

Сами застройщики, по утверждению экспертов, пока не очень верят в восстановление рынка.

Подробнее — в материале «Новых известий».

#Новости#Андрей Королев#Общество
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