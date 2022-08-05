Покупать или выждать: что происходит с рынком недвижимости в России

Есть вариант, что окончательный переход на рубли приведет к удорожанию недвижимости как единственного источника инвестиций. Есть другой вариант: ограничение своей прибыли застройщиками и субсидированные им поставки от смежников приведут к снижению цен. Пока же, по словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, «спрос на жилье в России по итогам 2022 года будет на 10–20 процентов ниже, чем в 2021 году».