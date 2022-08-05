На «дороге смерти» в Башкирии за сутки обнаружили более 30 правонарушений

Напомним, ранее на дороге Самара-Уфа-Челябинск в течение нескольких часов было зафиксировано два смертельных ДТП. Так, в первом из них при столкновении нескольких фур погиб один из водителей большегруза. Второе же унесло жизнь женщины в результате столкновения двух легковых автомобилей, в числе пострадавших в результате ДТП — четыре человека, двое из которых были несовершеннолетними.