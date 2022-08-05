Массовые проверки водителей пройдут в Уфе сегодня и завтра

Напомним, ранее стало известно, что в ходе проверки 4 августа на шоссе Самара-Уфа-Челябинск сотрудниками республиканского ГИБДД было выявлено свыше 30 административных правонарушений. При этом отмечается, что в ходе рейдов проверке со стороны сотрудников ведомства подверглись 89 автомобилей, осуществляющих пассажирские перевозки.