Как можно получить миллионный грант частным детским садам?

В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» проходит конкурсный отбор на предоставление в 2022 году из бюджета Башкирии грантов в форме субсидий организациям, осуществляющим образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и ИП, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности.
Участник конкурсного отбора должен предоставить в составе заявки документы, установленные Порядком предоставления из бюджета РБ грантов в форме субсидий организациям, осуществляющим образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и ИП, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности, утвержденным постановлением Правительства РБ от 24.04.2020 № 264 (с последующими изменениями).
В 2022 году по данному проекту частный детский сад «Радуга Уфа» уже стал победителем на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание дополнительных 30 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Общая сумма гранта составила 3,7 млн руб.