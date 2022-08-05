Как можно получить миллионный грант частным детским садам?

В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» проходит конкурсный отбор на предоставление в 2022 году из бюджета Башкирии грантов в форме субсидий организациям, осуществляющим образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и ИП, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности.