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Как можно получить миллионный грант частным детским садам?

5 августа 08:24
Фото: 1MI
Средства гранта направляются на приобретение оборудования, оснащение мест средствами обучения и воспитания в целях осуществления образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода, а также на повышение квалификации специалистов и руководителей частных дошкольных образовательных организаций.

В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» проходит конкурсный отбор на предоставление в 2022 году из бюджета Башкирии грантов в форме субсидий организациям, осуществляющим образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и ИП, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности.

Участник конкурсного отбора должен предоставить в составе заявки документы, установленные Порядком предоставления из бюджета РБ грантов в форме субсидий организациям, осуществляющим образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и ИП, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности, утвержденным постановлением Правительства РБ от 24.04.2020 № 264 (с последующими изменениями).

В 2022 году по данному проекту частный детский сад «Радуга Уфа» уже стал победителем на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание дополнительных 30 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Общая сумма гранта составила 3,7 млн руб.

#Новости#Образование#Касается каждого#Андрей Королев#Общество
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