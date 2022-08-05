mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

И снова яма: к концу года численность населения России будет сокращаться

5 августа 06:49
Фото: 1MI
За январь–май этого года Россия потеряла 430,3 тыс. человек населения, общая численность проживающих в стране упала до 145,1 млн человек. Это абсолютный минимум с 2014 года. Прогнозы обещают дальнейшее сокращение численности.

Эксперты подчеркивают, что тенденция по сокращению численности населения продолжается, несмотря на различные социальные программы для повышения рождаемости, нацпроекты, увеличение материнского капитала и т. д.

Известный российский демограф, директор Института демографии ВШЭ Михаил Денисенко считает, что в этом году в России случится наибольшее сокращение численности населения страны, начиная с 1993 года.

В чем же причины? Главным образом — в пандемии коронавируса. Также виноваты и сопутствующие обстоятельства: в период ограничений пациенты с хроническими заболеваниями по ряду причин не могли получать своевременно или в принципе медпомощь, возникли проблемы с лекарствами, и это все, в конечном счете, отразилось на здоровье.

В этом году предполагается, что уровень смертности снизится по сравнению с 2021 годом, но, пожалуй, никто не знает, как будет развиваться ситуация сейчас.

Подробнее — в материале «Новых известий».

#Новости#Андрей Королев#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44