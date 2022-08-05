И снова яма: к концу года численность населения России будет сокращаться

В чем же причины? Главным образом — в пандемии коронавируса. Также виноваты и сопутствующие обстоятельства: в период ограничений пациенты с хроническими заболеваниями по ряду причин не могли получать своевременно или в принципе медпомощь, возникли проблемы с лекарствами, и это все, в конечном счете, отразилось на здоровье.