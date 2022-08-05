Башкирия стала одним из лидеров по внедрению стандартов поддержки экспорта

Российский экспортный центр подвел промежуточные итоги внедрения в субъектах РФ регионального экспортного стандарта 2.0. Лидерами топ-10 на середину 2022 года вошли Омская область, Алтайский край и Республика Башкортостан.
В перечень инструментов регионального экспортного стандарта входит широкий спектр мероприятий. В их числе обучение управленческих команд, разработка локальной программы развития экспорта, создание центра поддержки экспорта, а также механизмов поддержки и продвижения продукции региональных компаний за рубежом. Основная цель этих инструментов — создать комплексную систему поддержки несырьевого неэнергетического экспорта в регионах. Их внедрение — один из показателей национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
— Итоги показывают не только то, какие регионы внедрили наибольшее количество инструментов для поддержки локальных экспортеров, но и каким субъектам РФ следует активизировать усилия по созданию условий для развития экспорта и поддержке бизнеса в современных реалиях, — отметил управляющий директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта и партнерской политике РЭЦ Евгений Подшивалов.
Внедрение регионального экспортного стандарта (РЭС) является целевым показателем и результатом в составе национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который декомпозирован для субъектов и включен в региональные проекты, входящие в состав федерального проекта.