mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе выпал из окна 13-й по счету ребенок с начала лета

4 августа 06:48
Фото: пресс-служба УГЗ Уфы
Предварительная причина — надежды на москитную сетку, опершись на которую малышка и выпала из окна, сообщили в УГЗ Уфы 4 августа.

Сегодня, 4 августа утром в единый дежурно-диспетчерскую службу Уфы поступил тревожный звонок о падении из окна на 5-м этаже 9-этажного дома по улице Интернациональной двухлетнего ребенка.

На месте экстренные службы к счастью обнаружили живого ребенка, девочку незамедлительно с травмами направили в больницу на госпитализацию.

Известна и предварительная причина падения. По данным которые сообщили в УГЗ Уфы девочка выпала из окна облокотившись на москитную сетку, которая вылетела из рамы под весом малышки.

Напомним, два аналогичных случая произошли в минувшее воскресенье в Демском районе. По странному стечению обстоятельств за день по одной улице Ухтомского из окон выпали двое детей, к счастью и тогда оба ребенка остались живы.

В УГЗ также сообщили о том, что это уже 13 подобный случай за лето нынешнего года, два из них к огромному сожалению погибли.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44