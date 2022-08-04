В Уфе выпал из окна 13-й по счету ребенок с начала лета

Сегодня, 4 августа утром в единый дежурно-диспетчерскую службу Уфы поступил тревожный звонок о падении из окна на 5-м этаже 9-этажного дома по улице Интернациональной двухлетнего ребенка.
На месте экстренные службы к счастью обнаружили живого ребенка, девочку незамедлительно с травмами направили в больницу на госпитализацию.
Известна и предварительная причина падения. По данным которые сообщили в УГЗ Уфы девочка выпала из окна облокотившись на москитную сетку, которая вылетела из рамы под весом малышки.
Напомним, два аналогичных случая произошли в минувшее воскресенье в Демском районе. По странному стечению обстоятельств за день по одной улице Ухтомского из окон выпали двое детей, к счастью и тогда оба ребенка остались живы.
В УГЗ также сообщили о том, что это уже 13 подобный случай за лето нынешнего года, два из них к огромному сожалению погибли.