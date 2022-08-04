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В Уфе под окнами многоэтажки в элитном районе обнаружили тело 50-летней женщины

4 августа 06:21
Фото: Mkset.ru
Появились подробности происшествия.

В новом микрорайоне близ ТРЦ «Планета» жители дома по улице Нуреева, 6 по окнами обнаружили бездыханное тело женщины. На месте уже работают правоохранители.

Известно, что женщине около 50 лет, ее личность пока не установлена. Как удалось узнать Mkset, у нее остался несовершеннолетний ребенок.

- Продавцы магазина в этом доме в шоке, части тела разлетелись по округе, - сообщил очевидец.

В пресс-службе МВД по Башкирии корреспонденту Mkset сообщили, что пока в ведомстве не обладают какой-либо более подробной информацией об этом инциденте, так как подробности происшествия находятся в стадии уточнения.

#Новости#Азамат Нухов#Ирина Деревянчук#Общество
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