mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Торговый дом «Башспирт» может возглавить руководитель-банкрот

4 августа 05:31
Фото: ТД "Башспирт"
Новым директором компании стала Ольга Давлетова, такое решение приняли на внеочередном собрании участников общества 29 июля. Об этом Mkset сообщил информированный источник.

Приказ о своем вступлении в должность директора Давлетова подписала 30 июля. В едином государственном реестре юридических лиц сведения о смене руководства компании пока не отражены.

Между тем в Едином реестре сведений о банкротстве сообщается, что Ольга Олеговна Давлетова в феврале 2021 года была признана банкротом.

Фамилия, имя и отчество этой женщины полностью совпадают с данными нового директора ТД «Башспирт». Согласно федеральному закону о несостоятельности (банкротстве) лицо, прошедшее через эту процедуру, не может возглавлять компании в течении трех лет.

Заявление о признании банкротом в Арбитражный суд Башкирии было подано в октябре 2020 года, на тот момент свои долги Ольга Давлетова оценивала в 627,9 тыс. рублей.

#Новости#Алина Ибрагимова#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44