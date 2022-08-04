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Страшная трагедия в многоэтажке Уфы, «доносы» на соседей и очередная отставка

4 августа 16:49
Фото: 1MI
Главные события на вечер 4 августа по версии Mkset.

В Уфе под окнами многоэтажки в элитном районе обнаружили тело 50-летней женщины, а в самой квартире тело 16-лтеней девочки. По одной из версий, мать совершила убийство дочери, после чего свела счеты с жизнью, сообщает СК Башкирии. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как сообщил информированный источник Mkset, в Уфу мать с дочерью приехали из Туймазинского района республики на обследование в частной клинике. Об этом сама женщина сообщила своим родственникам. Известно, что в съемной квартире они провели две ночи, и сегодня, в день трагедии, должны были выселиться.

Коммунальщики попросили жильцов дома в Уфе «доносить» на соседей. Весьма интересным объявлением, размещенным на подъезде одного из домов в уфимском Сипайлово на улице Максима Рыльского. Согласно тексту объявления, жильцам предлагают письменно или устно по телефону сообщать в управляющую компанию о следующих «грехах» соседей: несоответствии количества прописанных и проживающих в квартире у соседей, манипуляции с магнитами на счетчиках, отсутствии пломб на счетчиках, а также отсутствии у соседей водяных счетчиков в принципе.

Башкирия готова потратить 5,5 млн рублей на фестиваль патриотической песни в Уфе. За организацию взялся республиканский центр народного творчества Башкирии заказчик праздника песни готов выложить чуть более 5 миллионов рублей.

Глава Чишминского района Башкири и Ришат Мансуров ушел в отставку. «С 4 августа мой контракт на замещение должности главы администрации завершен, мои полномочия прекращены», — написал он.

Депутат Госдумы РФ от Башкирии предложил проверить Урганта, Галкина и Хаматову. Проверить Иван Сухарев известных деятелей предложил на предмет уплаты налогов. В случае, если прокурата обнаружит подтверждения неуплаты ими налогов, то Сухарев призывает принять меры прокурорского реагирования, «в том числе по аресту всех счетов, объектов движимого и недвижимого имущества с последующей передачей в доход государства».

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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