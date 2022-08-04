Проезд в восьми междугородних автобусах подорожает в Башкирии

Отметим, что несколькими днями ранее стало известно о повышении стоимости проезда и провоза багажа в пригородных электричках на территории республики. Как сообщили в Госкомитете по тарифам, повышение цен связано с изменениями в социально-экономическом положении России, а также тем, что индексация тарифов не проводилась с 2020 года.