Проезд в восьми междугородних автобусах подорожает в Башкирии

В Башкирии начиная с 10 августа вырастет стоимость проезда на восьми автобусных междугородних маршрутах. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Башавтотранс».
Так, стоимость билета на автобус № 560 «Бижбуляк — Уфа» вырастет на 100 рублей — 530 до 630. Также на 70 рублей вырастет стоимость проезда на таких маршрутах, как маршрутах № 530 «Уфа — Белебей» (600 рублей), 530Р «Белебей — Уфа», через Раевский (600 рублей), № 623 «Приютово — Стерлитамак» (670 рублей).
Несколько менее значительное повышение цен также коснётся таких маршрутов, как № 717 «Октябрьский — Приютово» (с 310 до 320 рублей), № 645 «Белебей — Бижбуляк» (с 200 до 220 рублей), № 783 «Давлеканово — Уфа» (с 270 до 300 рублей), № 719 «Уфа — Раевский» (с 320 до 350 рублей.
Отметим, что несколькими днями ранее стало известно о повышении стоимости проезда и провоза багажа в пригородных электричках на территории республики. Как сообщили в Госкомитете по тарифам, повышение цен связано с изменениями в социально-экономическом положении России, а также тем, что индексация тарифов не проводилась с 2020 года.