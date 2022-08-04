Курорт Соль-Илецк остался без арбузов спустя два месяца лета

Отдыхающие со всей страны приезжают в Соль-Илецк не только купаться и загорать на уникальных озерах, но и полакомиться местными сладкими арбузами и дынями. Однако в этом году в июне было необычно прохладно, и созревание бахчевых культур затянулось. В предыдущие годы сезон начинался в начале августа, но в этом году арбузы поспеют ближе в концу месяца.