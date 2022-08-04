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Гигабитный интернет МТС стал доступен 50 тысячам жителей Башкирии

4 августа 10:56
Фото: МТС
МТС продолжает работу над расширением сети высокоскоростного домашнего интернета в республике.

Интернетом на скорости, в десять раз превышающей стандартные 100 Мбит/с, могут пользоваться жители густонаселенных районов Стерлитамака и Салавата.

Технология МТС позволяет подключить в многоквартирном доме интернет и телевидение по одному кабелю. Жители Стерлитамака и Салавата могут подсоединить домашние компьютеры, планшеты и ноутбуки к интернету на скорости до 1 Гбит/с. Пропускная способность такого интернета позволяет даже в период вечерних пиковых нагрузок поддерживать стабильно высокую скорость интернета на всех домашних устройствах одновременно. Новые возможности позволят горожанам с комфортом параллельно пользоваться интернетом с любого количества гаджетов, смотреть кино онлайн в UltraHD-качестве, за секунды скачивать «тяжелый» контент и играть в онлайн-игры на любых серверах.

Кроме того, теперь горожане смогут ежемесячно экономить на связи до 30 процентов. Пакетный тариф включает услуги мобильной связи, проводного и мобильного интернета, ТВ и доступ к онлайн-кинотеатру KION.

«Республика по объему ввода жилья заняла второе место в Приволжском федеральном округе и седьмое место в стране. Такими же активными темпами мы развиваем фиксированную сеть в многоквартирных домах, делая жизнь горожан еще более комфортной и качественной. Современной семье, где мама сидит в соцсетях со смартфона, папа смотрит футбол на ТВ, ребенок играет в игры или запускает стримы, 100 Мбит/сек уже будет мало. Чтобы подключить домашний гигабитный интернет, надо выбрать тарифы линейки «ФИТ 500» и тогда вы сможете с комфортом пользоваться всеми цифровыми сервисами», - рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

Для подключения к домашнему интернету МТС по технологии GPON абоненту необходим специальный модем, который имеет пропускную способность до 1 Гбит/сек, а также техническая возможность подключения по конкретному адресу. Уточнить подробности и оставить заявку на подключение жители Салавата и Стерлитамака могут на сайте МТС.

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