Гигабитный интернет МТС стал доступен 50 тысячам жителей Башкирии

«Республика по объему ввода жилья заняла второе место в Приволжском федеральном округе и седьмое место в стране. Такими же активными темпами мы развиваем фиксированную сеть в многоквартирных домах, делая жизнь горожан еще более комфортной и качественной. Современной семье, где мама сидит в соцсетях со смартфона, папа смотрит футбол на ТВ, ребенок играет в игры или запускает стримы, 100 Мбит/сек уже будет мало. Чтобы подключить домашний гигабитный интернет, надо выбрать тарифы линейки «ФИТ 500» и тогда вы сможете с комфортом пользоваться всеми цифровыми сервисами», - рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.