Депутат Госдумы РФ от Башкирии предложил проверить Урганта, Галкина и Хаматову

Стало известно, что депутат Госдумы РФ от Башкирии Иван Сухарев призвал прокуратуру России проверить телеведущих Ивана Ургнта, Максима Галкина и актрису Чулпан Хаматову на предмет уплаты налогов с полученных ими доходов.
В соответствующем обращение на имя генпрокурора России Сухарев подчеркнул, что перечисленные выше медийные персоны допускают неоднозначные высказывания в отношении военной спецоперации на Украине, а также распродают своё движимое и недвижимое имущество. Так, сомнения, считает депутат, вызывают источники доходов, на которых данная собственность была приобретена.
В случае, если прокурата обнаружит подтверждения неуплаты ими налогов, то Сухарев призывает принять меры прокурорского реагирования, «в том числе по аресту всех счетов, объектов движимого и недвижимого имущества с последующей передачей в доход государства».