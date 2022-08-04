mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Депутат Госдумы РФ от Башкирии предложил проверить Урганта, Галкина и Хаматову

4 августа 10:46
Фото: vk.com // Иван Сухарев
Проверить Иван Сухарев известных деятелей предложил на предмет уплаты налогов. Соответствующее письмо было направлено в Генпрокуратуру, сообщает телеканал RT.

Стало известно, что депутат Госдумы РФ от Башкирии Иван Сухарев призвал прокуратуру России проверить телеведущих Ивана Ургнта, Максима Галкина и актрису Чулпан Хаматову на предмет уплаты налогов с полученных ими доходов.

В соответствующем обращение на имя генпрокурора России Сухарев подчеркнул, что перечисленные выше медийные персоны допускают неоднозначные высказывания в отношении военной спецоперации на Украине, а также распродают своё движимое и недвижимое имущество. Так, сомнения, считает депутат, вызывают источники доходов, на которых данная собственность была приобретена.

В случае, если прокурата обнаружит подтверждения неуплаты ими налогов, то Сухарев призывает принять меры прокурорского реагирования, «в том числе по аресту всех счетов, объектов движимого и недвижимого имущества с последующей передачей в доход государства».

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44