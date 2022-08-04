Депутат Госдумы РФ от Башкирии предложил проверить Урганта, Галкина и Хаматову

В соответствующем обращение на имя генпрокурора России Сухарев подчеркнул, что перечисленные выше медийные персоны допускают неоднозначные высказывания в отношении военной спецоперации на Украине, а также распродают своё движимое и недвижимое имущество. Так, сомнения, считает депутат, вызывают источники доходов, на которых данная собственность была приобретена.