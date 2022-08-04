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«Башкирская содовая компания» оказала помощь жителям ДНР и ЛНР

4 августа 13:27
Фото: https://vk.com/soda_ru
АО «Башкирская содовая компания» приняло участие в масштабном гуманитарном движении. Организация выслала порядка 80 тонн своей продукции в качестве гумпомощи жителям Донецка и Луганска.

Подразделения предприятия собрали бытовую химию, которую выпускает БСК. Гуманитарная помощь состоит из порядка 20 000 упаковок «Белизны», 31 000 пачек соды кальцинированной, а также стирального порошка «Зифа» и «Луч», 32 000 и 43 000 пачек соответственно. В целом предприятие сформировало груз весом свыше 78 тонн. Об этом информирует newsnn.ru.

Товары на четырех тонарах отправили из Стерлитамака в Уфу. Там они присоединятся к республиканской колонне с гуманитарной помощью и поедут в пункты назначения.

Заместитель генерального директора по технической политике Федор Афанасьев сказал, что мирным жителям ДНР и ЛНР сегодня тяжело. Помогать им важно. Лучше, когда производители сами собирают собственную продукцию в качестве гуманитарной помощи. У БСК это востребованная бытовая химия, которая нужна постоянно.

По словам топ-менеджеров компании, данная партия гуманитарки будет не последней. Башкирская содовая компания намерена и дальше работать в данном направлении, регулярно отправляя гуманитарные грузы населению Донецкой и Луганской республик.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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