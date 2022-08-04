Башкирия готова потратить 5,5 млн рублей на фестиваль патриотической песни в Уфе

Гала-концерт Фестиваля должен включать двух хедлайнеров: группа «Чичерина» или эквивалент и духовой оркестр «Уралбэнд» из Екатеринбурга или эквивалент. Также заказчики хотят видеть и немало приглашенных артистов из России, группа «Ростов» или эквивалент, группа «Блокпост» или эквивалент, группа «Десантное братство» или эквивалент, Андрей Чернышов из Минска (хотя выше в документе указывались именно артисты из РФ, этот момент вероятно авторы упустили из виду) или эквивалент, Артур Саянов или эквивалент, Владимир Воронов или эквивалент, Валерий Петряев или эквивалент и Игорь Дрягилев или его эквивалент.