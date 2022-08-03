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Власти Уфы рассказали, когда благоустроят набережную-недострой в Сипайлово

3 августа 05:38
Фото: Азамат Нухов / Mkset.ru
Представитель управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы сообщил о планах городской администрации по благоустройству набережной в Октябрьском районе башкирской столицы

Жительница Уфы обратилась в соцсетях к представителям органов местного самоуправления с вопросом о том, когда в Уфе планируется благоустроить набережную в уфимском микрорайоне Сипайлово. Своё обращение женщина опубликовала ранее на странице главы региона Радия Хабирова.

Так, по мнению уфимки, обновлённая набережная могла бы стать ещё одним из мест притяжения на территории микрорайона. Также в своём обращении она отметила отсутствие на набережной ограждений на отвесных склонах, что, по её словам, может представлять угрозу безопасности детей, катающихся здесь на велосипедах и прочих немеханических видах транспорта.

В свою очередь, на обращение отреагировал замначальника управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы Руслан Яхиббаев. По словам чиновника, в этом году благоустройства набережной уфимцам ждать не стоит, при этом отметив, что вопрос о выделении финансирования для работ по улучшению объекта будет рассмотрен в дальнейшем.

Напомним, строительство набережной в уфимском Сипайлово началось ещё в 2007 году — тогда власти впервые заявили о необходимости построить на территории микрорайона противопаводковую дамбу. Строительство объекта продлилось без малого семь лет. По словам властей, на территории набережной должны были появиться видовые площадки и спорт-объекты. О том, как выглядит сейчас сипайловская набережная Mkset рассказывал здесь.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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