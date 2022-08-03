Пострадавшего при падении турника в детском лагере подростка транспортировали в Уфу

Напомним, что инцидент произошел 31 июля в детском лагере «Юладаш», 15-летний мальчик в результате падения на него турника получил тяжелую травму головы и впал в кому. Так, возбуждено уголовное дело по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.