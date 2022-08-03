Отель “Горки” на курорте «Абзаково» в Башкирии закрыли из-за кишечной инфекции

Все из-за того, что в минувшем месяце июле у клиентов отеля было выявлено пять случаев заболевания кишечной инфекцией. Эта информация стала достоянием Роспотребнадзора, в связи с чем в заведении провели эпидрасследование. В его ходе выяснилось, что один из работников заведения являлся носителем вируса, из-за чего и был отстранен от работы.