На Байкале могут открыть круизный туризм

У издания iz.ru, имеется протокол заседания правительственной комиссии по вопросам охраны Байкала от 22 июля. В нём говорится, что ведомства должны учесть не только необходимость постройки причалов, но и терминалов для заправки кораблей и даже инфраструктуры сбора и утилизации мусора.