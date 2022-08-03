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На Байкале могут открыть круизный туризм

3 августа 13:53
Фото: pxhere.com
Минприроды, Ростуризм и Минтранс изучают возможность запуска на Байкале круизного туризма. В обсуждении участвуют администрации Иркутской области и Бурятии.

У издания iz.ru, имеется протокол заседания правительственной комиссии по вопросам охраны Байкала от 22 июля. В нём говорится, что ведомства должны учесть не только необходимость постройки причалов, но и терминалов для заправки кораблей и даже инфраструктуры сбора и утилизации мусора.

Также в документе говорится, что до 1 ноября Ростуризм должен представить план развития экотуризма на Байкальской природной территории. При этом в плане должна быть минимизирована антропогенная нагрузка на эту локацию.

Напомним, на ПМЭФ 2022 Владимир Путин заявил, что именно Байкал должен стать визитной карточкой отечественного экологического туризма.

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