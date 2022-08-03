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Еще ряд участков изымут власти Уфы для Восточного выезда и расширения улицы Пугачева

3 августа 13:43
Фото: 1MI
Дома и участки под ними изымут не только под строительство Восточного выезда, но и для расширения Пугачева, а также по причине их аварийности, следует из документа на сайте мэрии, опубликованного 3 августа.

Ратмир Мавлиев подписал постановление об изъятия под нужды города нескольких участков земли и строений на них размещенных. Нужды города вполне понятны — строительство Восточного выезда, под которое уже было снесено множество частных жилых домов, и расширение улицы Пугачева.

На этот раз с лица земли будут стерты здания по адресам улицы Казанская, 41 и Бельская, 62. По улице Казанской под строительство Восточного выезда, а по Бельской для расширения улицы Пугачева.

Также снесут один из домов в центре Уфы, не ради какой-то высокой цели, а по причине его аварийности. Такая судьба уготована дому по адресу улица Гоголя, 77.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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