Еще ряд участков изымут власти Уфы для Восточного выезда и расширения улицы Пугачева

Дома и участки под ними изымут не только под строительство Восточного выезда, но и для расширения Пугачева, а также по причине их аварийности, следует из документа на сайте мэрии, опубликованного 3 августа.

Ратмир Мавлиев подписал постановление об изъятия под нужды города нескольких участков земли и строений на них размещенных. Нужды города вполне понятны — строительство Восточного выезда, под которое уже было снесено множество частных жилых домов, и расширение улицы Пугачева. На этот раз с лица земли будут стерты здания по адресам улицы Казанская, 41 и Бельская, 62. По улице Казанской под строительство Восточного выезда, а по Бельской для расширения улицы Пугачева. Также снесут один из домов в центре Уфы, не ради какой-то высокой цели, а по причине его аварийности. Такая судьба уготована дому по адресу улица Гоголя, 77.