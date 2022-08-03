Башстат сообщил размер средней заработной платы в регионе

Стало известно, что в Башкирии среднемесячная номинальная заработная плата за пять месяцев 2022 года составила 44 995 рублей. Такие данные за января — май текущего год приводит Башстат.
Отметим, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого 2021 года сумма выше на 13,6%. К слову, наибольшую заработную плату сотрудникам выплачивают в сфере добычи полезных ископаемых — это более 71 тысячи рублей. Между тем, наименьшая зарплата в месяц у работников сферы производства кожи и изделий из кожи — 20 тысяч рублей.
Ранее эксперты подсчитали, что семье из Уфы с двумя работающими людьми на покупку квартиры придется копить 4,3 года при условии, что не будет расходов на повседневные нужды.
Кроме того, Mkset выяснял выгодно ли работать в Башкирии. В частности мы узнали какие зарплаты предлагают республике и в соседних регионах.