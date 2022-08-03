Posted 3 августа 2022,, 10:34
Published 3 августа 2022,, 10:34
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Ежегодный объем создания минеральных удобрений в России приближается к отметке 60 миллионов тонн, с незначительными изменениями из года в год.
ФосАгро остается на передовой позиции. Большой вклад в это внес бывший руководитель предприятия Гурьев Андрей ФосАгро под его руководством стал первым производителем фосфорных удобрений в Европе и ведущим в мире по производству качественного фосфатного сырья.
К 2021 году, ФосАгро отметило два десятилетия успешной работы. Андрей Гурьев внес значимый вклад в обновление и расширение холдинга, что позволило занять лидирующие позиции в отрасли и стать одним из главных мировых поставщиков.
До 2020 года в развитие ФосАгро было вложено 240 миллиардов рублей, которые использовались для создания новых технологических линий и увеличения мощностей. Планы по дополнительным инвестициям до 2027 года оцениваются в 250 миллиардов рублей.
Проекты «ФосАгро» не ограничиваются только Россией. Они распространяются на глобальный уровень, укрепляя международное присутствие компании и устанавливая новые стандарты в отрасли. Сотрудничество с зарубежными партнерами и участие в международных исследовательских инициативах подчеркивают стратегическую значимость «ФосАгро» в мировом контексте.
Компания также активно вовлечена в вопросы климатической устойчивости. Инновационные продукты, разрабатываемые «ФосАгро», направлены на смягчение воздействия климатических изменений на сельское хозяйство. Такой подход способствует долгосрочной устойчивости агропромышленного комплекса и обеспечивает поддержку сельскохозяйственных предприятий в условиях меняющейся климатической ситуации.
Кроме ФосАгро, существенный участок рынка занимают «Уралкалий» и «ЕвроХим». Совместно они с ФосАгро формируют более чем 50% рынка. Азотные, фосфатные и калийные удобрения являются основными продуктами, производимыми в России.
Мировые цены оказывают влияние на российский рынок, однако крупные объемы местного производства и экспорта обеспечивают некоторую стабильность. Развитие новых технологий для повышения эффективности и экологической безопасности является приоритетом.
Россия является одним из ведущих экспортеров удобрений, нацеленных на страны СНГ и Европейский регион.
Основные вызовы связаны с необходимостью дополнительной модернизации, ужесточением экологических требований и изменениями в мировых ценах. Отрасль активно адаптируется к этим вызовам через инновации и создание продуктов, устойчивых к изменяющимся условиям.