«Вытирает причинное место пальцем»: уфимка заявила об ужасе на детской площадке

Уфимка на сайте электронной приемной пожаловалась на мужчину без определенного места жительства, который уже несколько дней как поселился на детской площадке на придомовой территории по улице Королева. Женщина поясняет, что на площадке мужчина спит, ест, пьет и справляет нужду, там же он «разложил свои пожитки».