Водители скорой помощи в Башкирии пожаловались на «унизительную» зарплату

Также из обращения следует и то, что с начала текущего года водителям перестали выплачивать аванс, «сославшись якобы на сбой программы». Особой «пикантности», а на самом деле обреченности ситуации добавляет то, что у трудящихся нет возможности напрямую обратиться к работодателю ООО «Драйв логистик», ведь все общение идет через старшего фельдшера, которая, с их слов, в свою очередь, «официально не имеет трудовых правоотношений с ООО „Драйв Логистикс“».