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В Уфимском районе нефть разлилась на 540 квадратных метрах земель сельхозназначения

2 августа 08:10
Фото: 1MI
Происшествие выявили специалисты Россельхознадзора Башкирии, о чем и сообщили 2 августа.

На участке земель сельскохозяйственного назначения в километре от деревни Первомайский, что в Уфимском районе, произошел разлив нефтепродуктов. Уже известна причина по которой на 540 квадратных метрах почвы разлились углеводороды — рабочие демонтировали старый трубопровод, который не работает, оттуда нефть и вылилась при перемещении труб. Известно, что при закапывании траншее разлившиеся нефтепродукты смешались с землей и минеральным грунтом.

Пробы грунта с места розлива предстоит изучить ветеринарной лаборатории. Исследовать специалисты будут на предмет содержания в образцах нефтепродуктов, а также изучать агрохимические показатели земли.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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