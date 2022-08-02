В ЕАО состоялась церемония открытия железнодорожной станции Биробиджан II

Губернатор ЕАО обратился к собравшимся, заявив о важности такого события. Он поздравил работников железной дороги с приближающимся праздником. Гольдштейн отметил, что тот восточный вектор политики, о котором ранее заявлял президент РФ Владимир Путин, уже успешно воплощается в жизнь. Так, теперь на восточном полигоне появился еще один новый объект, который позволит активно пользоваться мостом Нижнеленинское – Тунцзян для перевозки товаров по российско-китайскому направлению. Глава региона поблагодарил присутствующих за грамотное выполнение своей работы, главным подтверждением которой является этот значимый для макрорегиона объект.