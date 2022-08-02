В ЕАО состоялась церемония открытия железнодорожной станции Биробиджан II

Как сообщает eaomedia.ru, реализация инициативы по возведению нового объекта была приурочена к выполнению программы развития Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.
Губернатор ЕАО обратился к собравшимся, заявив о важности такого события. Он поздравил работников железной дороги с приближающимся праздником. Гольдштейн отметил, что тот восточный вектор политики, о котором ранее заявлял президент РФ Владимир Путин, уже успешно воплощается в жизнь. Так, теперь на восточном полигоне появился еще один новый объект, который позволит активно пользоваться мостом Нижнеленинское – Тунцзян для перевозки товаров по российско-китайскому направлению. Глава региона поблагодарил присутствующих за грамотное выполнение своей работы, главным подтверждением которой является этот значимый для макрорегиона объект.
Гольдштейн передал главе Дальневосточной железной дороги Евгению Вейде макет карты Еврейской автономной области и обратился к нему с благодарственной речью за весомый вклад в защиту каждого объекта ведомства.
Согласно заявлению Вейде, всего отремонтировано около 30 стрелочных переводов, 15 километров контактной подвески, построены три приемо-отправочных пути для примерно 70 вагонов. Такая система даст возможность перевозить до 10 миллионов тонн различной продукции в год, что значительно уменьшит загруженность Транссибирской магистрали.
За самоотверженный ответственный труд и весомую роль в обеспечении безопасности железнодорожного движения, непосредственную работу по возведению объекта Вейде наградил именными часами производителя работ строительно-монтажного поезда №178 Владимира Новосельцева и старшего электромеханика Хабаровской станции электроснабжения Владимира Тумайкина.
Почетной грамоты удостоились руководитель строительно-монтажного поезда №178 Роман Лысак и производители работ строительно-монтажного поезда №178 Антон Новиков и Сергей Тютюников. Кроме того, 12 работников ДВЖД получили личную благодарность Вейде.
С творческой программой на церемонии выступил артист шоу-группы “Планета Голливуд” Михаил Жук.