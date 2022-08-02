mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии исполняющим обязанности министра ЖКХ назначена Ирина Голованова

2 августа 13:53
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
О назначении чиновницы на должность, которую днём ранее покинул Алан Марзаев, сообщает пресс-служба регионального правительства

Исполнять обязанности министра ЖКХ Башкирии будет Ирина Голованова. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Сообщается, что чиновница заменит на посту Алана Марзаева, который в соответствии с недавним указом главы республики Радия Хабирова был назначен на должность исполняющего обязанности заместителя премьер-министра правительства Башкирии. Чиновник будет заниматься координированием работы Министерства архитектуры и строительства, а также Министерства жилищного хозяйства.

В свою очередь, ранее занимавший эту должность Раиф Абдрахимов в ходе оперативного совещания в ЦУРе Башкирии 1 августа получил от Радия Хабирова рекомендацию на должность генерального директора компании «Башспирт», а также был удостоен высшей наградой республики — орденом за заслуги перед республикой Башкортостан.

#Новости#Азамат Нухов#Политика
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44