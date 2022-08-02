В Башкирии исполняющим обязанности министра ЖКХ назначена Ирина Голованова

Исполнять обязанности министра ЖКХ Башкирии будет Ирина Голованова. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
Сообщается, что чиновница заменит на посту Алана Марзаева, который в соответствии с недавним указом главы республики Радия Хабирова был назначен на должность исполняющего обязанности заместителя премьер-министра правительства Башкирии. Чиновник будет заниматься координированием работы Министерства архитектуры и строительства, а также Министерства жилищного хозяйства.
В свою очередь, ранее занимавший эту должность Раиф Абдрахимов в ходе оперативного совещания в ЦУРе Башкирии 1 августа получил от Радия Хабирова рекомендацию на должность генерального директора компании «Башспирт», а также был удостоен высшей наградой республики — орденом за заслуги перед республикой Башкортостан.