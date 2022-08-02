Уфу признали одним из самых неблагополучных городов России

Уфа вместе с рядом других городов Приволжского федерального округа не вошла в ТОП-25 городов с населением более 250 тысяч человек по индексу качества жизни. В 2021 году в ТОП-15 этого списка входил Стерлитамак, однако в нынешнем году, он не вошел и в 25. А вот из соседнего Татарстана в ТОП-25 вошли сразу два города, Казань и Набережные Челны.
Рейтинг составляли на основе опросов населения. Особенно стоит подчеркнуть то, что данный рейтинг финуниверситета не просто называет позицию города в рейтинге, но и объясняет на основе чего аналитики пришли к таким выводам.
Итоговый балл уровня жизни у Уфы составил 61, у лидера рейтинга Москвы 80. Рейтинг обнажил и главные проблемы Уфы по мнению респондентов на основе мнения которого составляли рейтинг. Основные проблемы в порядке убывания значимости Уфы по данным исследования — состояние медицинского обслуживания, уровень жизни, качество экологической среды, доступность недвижимости и условия для ведения бизнеса.
Справедливости ради стоит отметить, что ряд городов ПФО также оказался наравне или ниже Уфы в данном рейтинге. Это города Саранск, Оренбург и Чебоксары. По мнению исследователей масса проблем населения приближается к критической.