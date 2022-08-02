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Уфу признали одним из самых неблагополучных городов России

2 августа 03:58
Фото: 1MI
К таким выводам пришли аналитики Финансового университета при правительстве РФ в исследовании качества жизни во втором квартале 2022 года, которое опубликовали 1 августа.

Уфа вместе с рядом других городов Приволжского федерального округа не вошла в ТОП-25 городов с населением более 250 тысяч человек по индексу качества жизни. В 2021 году в ТОП-15 этого списка входил Стерлитамак, однако в нынешнем году, он не вошел и в 25. А вот из соседнего Татарстана в ТОП-25 вошли сразу два города, Казань и Набережные Челны.

Рейтинг составляли на основе опросов населения. Особенно стоит подчеркнуть то, что данный рейтинг финуниверситета не просто называет позицию города в рейтинге, но и объясняет на основе чего аналитики пришли к таким выводам.

Итоговый балл уровня жизни у Уфы составил 61, у лидера рейтинга Москвы 80. Рейтинг обнажил и главные проблемы Уфы по мнению респондентов на основе мнения которого составляли рейтинг. Основные проблемы в порядке убывания значимости Уфы по данным исследования — состояние медицинского обслуживания, уровень жизни, качество экологической среды, доступность недвижимости и условия для ведения бизнеса.

Справедливости ради стоит отметить, что ряд городов ПФО также оказался наравне или ниже Уфы в данном рейтинге. Это города Саранск, Оренбург и Чебоксары. По мнению исследователей масса проблем населения приближается к критической.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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